Певец Кузьмин: Пугачева в молодости называла Николаева дальневосточной креветкой

Певец Александр Кузьмин поделился интересной анекдотической деталью из прошлого: он рассказал, что Алла Пугачева в юности прозвала Игоря Николаева "дальневосточной креветкой" из-за формы его усов.

"Пугачева очень любит Игоря. Когда мы все вместе дружили, она его называла Моцартом, а еще в шутку окрестила его 'дальневосточной креветкой'. А все потому, что Николаев родом с острова Сахалин и в молодости он носил усы в форме креветки", — вспомнил Кузьмин.

Кузьмин также поделился, как Николаев пошутил над песней его брата Владимира Кузьмина, которая называлась "Менестрели". Эта песня очень нравилась Пугачевой, и Николаев сказал, что в русском языке больше всего слов, рифмующихся на окончание "-ели". Кузьмин подтвердил, что Николаев оказался прав.

15 сентября стало известно, что Николаева экстренно госпитализировали. В этот же день Telegram-канал Mash сообщил, что композитора перевели в реанимацию. По данным издания, у звезды, по предварительной информации, были следы перенесенного обширного инфаркта. 19 сентября ему провели операцию на сердце — коронарное шунтирование. А 20 сентября его перевели в стационар.