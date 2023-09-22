Певец SHAMAN сделал неожиданное заявление после слухов о разводе с супругой

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Певец SHAMAN сделал неожиданное заявление после слухов о разводе с супругой
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Источник фото: коллаж informing.ru

Российский музыкальный исполнитель, известный под псевдонимом SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов), откровенно поделился деталями своей семейной жизни в интервью для портала aif.ru.

Артист рассказал, что он и его жена Елена Мартынова решили прекратить скрывать свой брак из-за слухов о предполагаемом разводе.

"Мы, скажем так, официально 'раскрыли карты', так как пошли разные слухи, сплетни, абсурдные рассказы. Такие, которые я даже с моей богатой фантазией не смог бы придумать. Поэтому мы просто уточнили все детали", — подчеркнул Дронов.

Певец также добавил, что его супруга не приветствует чрезмерного внимания к своей персоне и предпочитает вести скрытый образ жизни. Именно по этой причине они с женой решили долгое время не делать свои отношения публичными.

О жене артиста известно немного. С 2018 года Елена Мартынова занимает должность заместителя генерального директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании "МегаФон". Также стоит отметить, что Елена старше Ярослава Дронова на 14 лет.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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