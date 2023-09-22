Продюсер Леонид Дзюник указал на мистику в смерти Алексея Янина

Image 16+
Продюсер Леонид Дзюник указал на мистику в смерти Алексея Янина
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Продюсер Леонид Дзюник, сыгравший вместе с актером Алексеем Яниным в сериале "Клуб", вспомнил о роли коллеги. Персонаж Янина погиб, что не может не навести на определённые мысли.

"Последние восемь лет Леша боролся со страшными последствиями тяжелейшего инсульта. Я снимался с ним в сериале "Клуб", который принес ему огромную популярность. По сценарию его герой погибал. Я не верю в мистику, я только констатирую факт. Жалко, очень жалко", — написал в своем блоге продюсер.

Дзюник отметил, что и в кадре, и за кадром Алексей Янин был прекрасным человеком и отличным другом. Он принес соболезнования родным и близким скончавшегося артиста.

Напомним, что актер Алексей Янин восемь лет назад перенес инсульт, в результате которого не смог больше передвигаться самостоятельно, с трудом узнавал близких, постоянно проходил реабилитацию. Его семья старалась делать все возможное, чтобы обеспечить ему достойный уход.

В начале сентября уже говорилось о смерти артиста, но оказалось, что супругу и мать Янина обманули мошенники. Но 19 сентября артист все-таки скончался после 20-дневной комы. Он так и не пришел в сознание.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
45-летняя актриса Толкалина показала, как прошла обнаженная фотосессия в отеле

Сегодня, 13:01

Продюсер Леонид Дзюник указал на мистику в смерти Алексея Янина

Сегодня, 12:54

Певец Кузьмин: Пугачева в молодости называла Николаева дальневосточной креветкой

Сегодня, 12:37

Макаревич* злорадствует, что в аптеках России пропали медикаменты: «Сидите без лекарств»

Сегодня, 12:19

КП: Почерневшая Пахмутова тихо плакала на похоронах у гроба Добронравова

Сегодня, 09:03

38-летний сын Яны Поплавской Клим вернулся с СВО совершенно другим человеком

Сегодня, 09:00

Певец SHAMAN сделал неожиданное заявление после слухов о разводе с супругой

Сегодня, 08:50

В Ереване отменили концерты Успенской и Макаревича

Сегодня, 08:37

Певица Валерия шокировала фанатов фигурой в 55 лет

Вчера, 21:40

Собака Гришечкина осталась одна после смерти актера

Вчера, 21:39

Соседов призвал «сидеть дома» артистов, которые не готовы к критике

Вчера, 21:14

Актрису «Сказки о царе Салтане» Нину Беляеву нашли мертвой в ее квартире

Вчера, 21:01

Китайский бренд Infinix представил в России мощный смартфон ZERO 30 5G

Вчера, 19:54

Режиссер Жигалкин раскрыл правду о работе со своей женой Антоновой

Вчера, 19:47

Умер российский режиссер музыкального театра «Трубадур» Виктор Задвинский

Вчера, 19:42

Отъезд из РФ, уход с Первого канала: выяснилось, куда пропал Познер после начала СВО

Вчера, 19:36

Певицу Повалий потребовали лишить гражданства Украины из-за выступления в Кремле

Вчера, 19:29

Анна Ардова показала, как прошла свадьба ее сына

Вчера, 12:35

Деменция и скандалы: как сейчас живет звезда «Бриллиантовой руки» Светличная

Вчера, 12:25

Покинувшие Россию артисты готовятся вернуться на отечественные телеэкраны

Вчера, 12:22

Новости партнеров