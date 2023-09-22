В Ереване отменили концерты Успенской и Макаревича

Артисты начали массово отменять свои концерты в Ереване из-за текущих протестов в Армении, как сообщает издание "Абзац".

Например, концертный директор Любови Успенской, Александр, заявил, что запланированное шоу на 28 сентября не состоится. Он пояснил, что такое решение было вызвано решением армянских властей.

"Вчера было принято постановление об отмене всех развлекательных мероприятий в Ереване. Это влияет на все планируемые концерты. Новая дата будет назначена в ближайшее время", - отметил он.

Кроме того, концерт лидера группы "Машина Времени", Андрея Макаревича*, также был перенесен. Сам исполнитель отметил, что проведение выступления во время протестных акций в стране было бы неразумным. Макаревич* решил перенести свое шоу с 22 сентября на 13 апреля следующего года, как сообщает "Абзац".

* Признан иноагентом в России