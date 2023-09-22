В новом выпуске шоу «Сердце Клавы» Кока распрощалась с двумя участниками

В новом выпуске телешоу "Сердце Клавы", транслируемого на канале "Пятница!", популярная исполнительница Клава Кока приняла решение прощаться с участниками.

Известно, что среди финансово обеспеченных участников проекта не оказалось того, кто смог бы привлечь внимание певицы. Клава отпустила домой Александра Катерина и Андрея Маркова. Певица честно призналась, что она не готова строить отношения с мужчинами, воспитывающими детей от предыдущих браков.

На данный момент съемки проекта "Сердце Клавы" завершились. Клаве удалось построить отношения с победителем шоу, но его личность пока остается в строгой тайне.

Недавно она поделилась в социальных сетях радостной новостью о том, что они с избранником отметили тримесячное юбилейное событие в своих отношениях. В ходе участия в программе "Шоу Воли", Клава рассказала, что ее возлюбленный уже познакомился с ее родными.