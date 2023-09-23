Автодилеры «Автодом» советуют забыть об иномарках за один миллион рублей

Автодилеры компании "Автодом" советуют потенциальным покупателям забыть о приобретении иномарок, стоимостью менее одного миллиона рублей. По их мнению, в текущей экономической обстановке ожидать высокое качество от такого автомобиля просто нереально. Кроме того, к концу года цены на автомобили еще больше увеличатся.

"Предполагать появление на рынке новых автомобилей с ценой ниже одного миллиона рублей практически невозможно. Стоимость автомобилей регулярно растет из-за повышения затрат на производство, увеличения стоимости комплектующих, недостатка электронных компонентов и снижения курса рубля. Кроме того, если говорить о рынке подержанных автомобилей с пробегом, то в Москве практически невозможно найти иностранные автомобили с сроком владения менее трех лет, стоимостью менее одного миллиона рублей", - отметил представитель ГК "Автодом".

Эксперты подчеркивают, что для снижения цен на автомобили необходимо дождаться укрепления рубля. В настоящее время за миллион рублей можно купить только подержанный автомобиль с механической коробкой передач.