Актёр Васильев рассказал правду о коллегах по «Сватам» в реальной жизни

Известный российский актер Анатолий Васильев, известный по роли в фильме "Экипаж", поделился своими мыслями о своем уходе из популярного сериала "Сваты", где он играл дедушку Юрия Анатольевича в первых четырех сезонах.

В интервью для aif.ru он пояснил, что не хотел быть частью обычного сериала, который смотрят просто так, чтобы убить время. В проекте ему не хватало "глубины". Однако, как он отметил, других его коллег это не беспокоило. Им всё нравилось так, как было. Актер устал от такого отношения и покинул проект перед пятым сезоном.

Кроме того, он рассказал, что некоторые "звезды" сериала совсем не похожи на своих персонажей в реальной жизни. Васильев поделился случаем с Людмилой Артемьевой, которая играла в сериале. По его словам, она относилась к людям с высокомерием, и к ней было практически невозможно подойти. Эта ситуация вызывала у Васильева чувство стыда.

Актер подчеркнул, что он не любит подобное отношение к зрителям. Каждый раз он не мог понять, почему актриса вела себя таким образом и что могло вызвать её антипатию к российскому народу.