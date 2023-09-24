Актриса Рудова сфотографировала свой пресс в зеркале и показала поклонникам

Российская актриса Наталья Рудова активно поддерживает своих поклонников через социальные сети, демонстрируя им части своей жизни. Недавно она опубликовала фотографию, на которой с гордостью представила результаты своих тренировок над прессом. В подписи к снимку она написала: "Доброе утро от моего пресса".

Этот пост был положительно встречен её поклонниками. Многие отметили, что достичь подобных результатов требует немало усилий и труда.

Наталья часто делится с поклонниками своими секретами по уходу за фигурой. Весной 2023 года она решила отказаться от сладкого, алкоголя и мучного. Благодаря этим изменениям в рационе ей удалось сбросить 4 кг за два месяца. В феврале того же года актриса открыто призналась, что сталкивается с расстройством пищевого поведения. В период стресса она набрала вес на 10 кг.

Стоит отметить, что Наталья Рудова ни разу не выходила замуж и у нее нет детей. В прессе неоднократно появлялись слухи о романах с разными партнерами, включая солиста группы MBAND Артема Пиндюру и актера Микаэла Арамяна. Несмотря на это, сама артистка подчеркивала, что ей неоднократно поступали предложения руки и сердца, но она пока предпочитает быть одинокой.