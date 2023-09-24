Александра Пахмутова держится стойко, но готовит себя место на кладбище

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Александра Пахмутова держится стойко, но готовит себя место на кладбище
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Источник фото: Коллаж Информинг

На церемонии прощания с легендарным поэтом Николаем Добронравовым, Александра Пахмутова проявила исключительную стойкость. Это было вопреки предыдущим отчетам о том, что врачи рекомендовали ей принимать препараты и беречь свое здоровье. На тихом и сдержанном Новодевичьем кладбище Александра Пахмутова прошла через трудный момент. Она удержала свои слезы, даже когда начали закапывать гроб, и лишь слегка кивнула в сторону могилы, спросив: "А для меня там место оставили?"

Затем она добавила с юмором, что, мол, по сравнению с её ушедшим мужем, ей остался всего один год. "Мне не много места понадобится", - сказала она. И, ответив на молчаливые взгляды, добавила с улыбкой: "Я не такая толстая. Всего кусочек." Напомним, церемония прощания с поэтом Николаем Добронравовым прошла 20 сентября в Москве в зале имени Чайковского. Поэт скончался 16 сентября на 94-м году жизни. Отпевание прошло утром в храме Сретенского монастыря в кругу близких родственников.

Вдова Добронравова, композитор Александра Пахмутова, проводила супруга в последний путь со слезами на глазах. Их брак продолжался 65 лет, и за это время их творческий союз породил более 400 песен, многие из которых стали любимыми у публики. На церемонии прощания 94-летнюю Пахмутову поддерживали близкие родственники.

Исходя из пожеланий Пахмутовой, в зал Чайковского не были допущены представители СМИ, фотографы и телеоператоры. К мероприятию пришли многие представители искусства, политики и культуры.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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