Где встретить 2024 год и сколько стоит: названы 10 популярных городов России

Сочи, Кисловодск, Архыз и Великий Устюг выделяются как самые востребованные города для бронирования новогодних путевок и зимних каникул 2024 года в России, согласно Ассоциации туроператоров (АТОР).

В этот список также входят Геленджик, Анапа, горнолыжные курорты Домбай и Шерегеш, Калининград и Санкт-Петербург. Путевки в эти города бронируют за несколько месяцев до поездки, чаще всего за 3–4 месяца. Эксперты отмечают, что в 2023 году интерес к новогоднему отдыху в России увеличился на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Туроператоры прогнозируют, что наивысшие продажи новогодних туров на 2024 год будут в октябре-ноябре текущего года. В этот период путевки можно будет приобрести по наиболее выгодным ценам. Однако многое будет зависеть от курса валют и геополитической обстановки.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предупреждает, что цены на авиабилеты и ж/д билеты на новогодние праздники могут увеличиться на 15%. По его мнению, отдых в России останется более доступным, чем за границей, так как здесь нет дорогостоящих валютных расходов.

Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате Сергей Голов отмечает, что экономия на новогоднем отдыхе возможна, в том числе, если приобрести путевки задолго до начала отпуска.