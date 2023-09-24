Харламов и Джиган неудачно пошутили о Маликове и Лозе

Комик Гарик Харламов сделал неудачное замечание о певце и композиторе Дмитрии Маликове, что сильно задело его чувства, сообщает "Экспресс газета".

На прошлой неделе состоялся новый выпуск шоу Comedy Club на канале ТНТ, где гостем был 53-летний Дмитрий Маликов. В ходе съемок Гарик Харламов заметил, что Дмитрий Маликов и Юрий Лоза очень похожи друг на друга, даже "как две капли воды". Он даже пошутил, что исполнителю необходимо спеть хит "Плот" Лозы, что вызвало недовольство Маликова. Артист заявил, что эта песня не его композиция, и отказался ее исполнять.

Рэпер Джиган также поддержал Харламова, сказав, что не знаком с Лозой лично, но считает, что он "как Маликов, только толстый и старый". Маликов был настолько раздосадован происходящим в студии, что обратился к зрителям за поддержкой.

"Действительно ли мы так похожи? Что вы думаете?", - обратился Маликов к зрителям.

Зрители выразили ему поддержку, считая высказывания ведущего и рэпера ошибочными и глупыми.