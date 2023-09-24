Костомаров рассказал, как началась его болезнь, которая закончилась ампутациями

Спортсмен Роман Костомаров, олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду, рассказал о своей недавней борьбе с серьезным заболеванием.

В начале января он почувствовал легкую простуду и кашель, что привело к серьезным осложнениям. Костомаров самолечился, но 10 января он был госпитализирован с пневмонией. В больнице ситуация оказалась критической, и спортсмена ввели в медикаментозную кому. Его дыхание поддерживалось при помощи аппарата ЭКМО.

Врачи приняли решение о неотложной ампутации стоп и голеней обеих ног, а также кисти правой руки и нескольких пальцев левой руки. Эта мера была необходима для спасения его жизни.

Костомаров подчеркнул, что не ожидал такого развития событий и что его болезнь накопилась из-за забивания обезболивающими. Сейчас он проходит реабилитацию, с оптимизмом смотрит в будущее и намерен продолжать свою жизнь активно.