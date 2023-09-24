Лещенко рассказал о состоянии 93-летней Пахмутовой после смерти Добронравова

Народный артист Российской Федерации Лев Лещенко поделился информацией о состоянии композитора Александры Пахмутовой после похорон ее мужа, поэта Николая Добронравова.

"Она себя чувствует неплохо. Позвонила всем, поблагодарила, что были рядом в этот трудный день. Держится стойко. Александра Николаевна - большая молодец. Но, конечно, ей тяжело - это была удивительная пара...", - сказал Лещенко kp.ru.

Артист отметил, что Пахмутова живет с помощницей по хозяйству, которая ранее заботилась о Добронравове в период его болезни. Николай Добронравов ушел из жизни 16 сентября после длительной болезни. Ему было 94 года.

Вместе с Александрой Пахмутовой они создали множество непередаваемых произведений, включая "Нежность", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Орлята учатся летать", "Главное, ребята, сердцем не стареть" и многие другие.