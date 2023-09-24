«Люди знают»: Кормухина обвинила сбежавшего из России Меладзе в краже чужой песни

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«Люди знают»: Кормухина обвинила сбежавшего из России Меладзе в краже чужой песни
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Источник фото: Коллаж Информинг

Звезда музыкальной сцены, Ольга Кормухина, вспомнила инцидент, случившийся три года назад. Во время выступления в Чите, артистка рассказала о том, как ей пытались "украсть" аранжировку на песню "Кукушка" Виктора Цоя. Несмотря на попытки доказать свою правоту в суде, Ольге не удалось добиться положительного решения. Тем не менее, ей удалось сохранить право исполнять эту композицию.

После того, как песня "Кукушка" снова стала популярной и попала в лидеры хит-парадов, Кормухина отметила, что какая-то "влиятельная рука" внезапно исключила эту песню из эфира.

В 2015 году выходит фильм Сергея Мокрицкого "Битва за Севастополь" с Юлией Пересильд в главной роли, в саундтреке которого звучит "Кукушка" с оспоренной аранжировкой. Ольга утверждает, что композиция была "украдена" у нее Константином Меладзе и Полиной Гагариной.

Несмотря на то, что судебные разбирательства прошли в 2020 году с участием Гагариной и Меладзе в качестве ответчиков, Кормухина осталась возмущена. Аранжировка была создана специально для ее исполнения и была записана в 2011 году с согласия близких Цоя. Автором аранжировки был ее супруг, Алексей Белов.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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