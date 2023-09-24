NEWS.ru рассказал, куда пропали Никита Михалков и его передача «Бесогон ТВ»

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NEWS.ru рассказал, куда пропали Никита Михалков и его передача «Бесогон ТВ»
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Источник фото: Коллаж Информинг

В начале лета режиссер Никита Михалков был госпитализирован, сообщалось, что из-за проблем с сердцем. Близкие заявили, что серьезных проблем нет, и госпитализация была запланированной.

После выписки Михалков появился в публичных местах несколько раз, но затем неожиданно исчез. Появились слухи о его отъезде из Москвы, а позднее стало известно, что он действительно посетил Нижний Новгород, где представил свой спектакль.

Авторская программа Михалкова "Бесогон ТВ" последний раз выходила в мае 2020 года. Однако повторы были сняты с эфира, а новые выпуски не появились. Режиссер назвал это цензурой. В марте 2021 года появились сообщения о возобновлении показов передачи.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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