Пелагея не узнала своего бывшего ученика в телешоу «Голос. Уже не дети»

Валерий Кузаков впервые появился на сцене шоу «Голос.Дети» всего в девятилетнем возрасте. Теперь, подросший, он вернулся на проект «Голос. Уже не дети». В этом новом проекте, выходящем на канале «Первый», Кузаков исполнил песню «Я люблю тебя до слез».

Однако его бывшая наставница, Пелагея, даже не повернулась в его сторону во время слепого прослушивания и не признала парня. Даже когда Кузаков закончил свое выступление, Пелагея так и не узнала своего бывшего подопечного.

Она узнала о нем только после того, как ей показали передачу. В свою очередь, Кузаков стремился произвести впечатление в первую очередь именно на нее.