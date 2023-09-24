Пелагея не узнала своего бывшего ученика в телешоу «Голос. Уже не дети»

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Пелагея не узнала своего бывшего ученика в телешоу «Голос. Уже не дети»
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Источник фото: коллаж informing.ru

Валерий Кузаков впервые появился на сцене шоу «Голос.Дети» всего в девятилетнем возрасте. Теперь, подросший, он вернулся на проект «Голос. Уже не дети». В этом новом проекте, выходящем на канале «Первый», Кузаков исполнил песню «Я люблю тебя до слез».

Однако его бывшая наставница, Пелагея, даже не повернулась в его сторону во время слепого прослушивания и не признала парня. Даже когда Кузаков закончил свое выступление, Пелагея так и не узнала своего бывшего подопечного.

Она узнала о нем только после того, как ей показали передачу. В свою очередь, Кузаков стремился произвести впечатление в первую очередь именно на нее.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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