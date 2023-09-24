Поцелуй Пересильд и Тройника потряс публику и вызвал овации

Актрисы Юлия Пересильд и Михаил Тройник, сыгравшие супругов в фильме "Вызов", поделились радостной новостью о своих реальных чувствах, которые возникли после знакомства на съемочной площадке.

Их роман стал известен после премьеры спектакля "Последнее лето" в Театре Наций 23 сентября. В этом спектакле Юлия Пересильд исполняет роль жены офицера, а произведение исследует характеры персонажей через повседневные сцены и философские диалоги.

Завершение спектакля было особенно заметным благодаря трогательному поцелую между Пересильд и Тройником, что вызвало бурные аплодисменты аудитории. Даже режиссер постановки, Алексей Учитель, который ранее имел романтические отношения с Пересильд, присоединился к аплодисментам.