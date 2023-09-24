Поплавская пристыдила сбежавшего из РФ Белого, назвав его «глупым мужиком»

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Поплавская пристыдила сбежавшего из РФ Белого, назвав его «глупым мужиком»
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Источник фото: коллаж informing.ru

Яна Поплавская выразила свою точку зрения относительно артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции. По мнению телеведущей, некоторые эмигрировавшие коллеги, у которых ранее не было ничего общего, внезапно объединились только потому, что их стало мало.

В её высказывании также затронут коллега по профессии, Анатолий Белый, который недавно отменил гастроли "Ленкома" в Израиле. Яна Поплавская выразила недоумение по этому поводу, считая такие поступки несостоятельными и стыдными.

В завершении своего высказывания, знаменитость прокомментировала попытку Юлии Ауг провести выступление в России. По мнению Поплавской, в России успешно функционирует гражданское общество, что и привело к отмене концертов этой артистки известной своим негативным отношением к России.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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