Поплавская пристыдила сбежавшего из РФ Белого, назвав его «глупым мужиком»

Яна Поплавская выразила свою точку зрения относительно артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции. По мнению телеведущей, некоторые эмигрировавшие коллеги, у которых ранее не было ничего общего, внезапно объединились только потому, что их стало мало.

В её высказывании также затронут коллега по профессии, Анатолий Белый, который недавно отменил гастроли "Ленкома" в Израиле. Яна Поплавская выразила недоумение по этому поводу, считая такие поступки несостоятельными и стыдными.

В завершении своего высказывания, знаменитость прокомментировала попытку Юлии Ауг провести выступление в России. По мнению Поплавской, в России успешно функционирует гражданское общество, что и привело к отмене концертов этой артистки известной своим негативным отношением к России.