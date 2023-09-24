Продюсер Дробыш нашел унизительное сравнение для певицы Mia Boyka

Новый сезон проекта "Битва поколений" стартовал на МУЗ-ТВ, и уже с первых выпусков обещает быть напряженным и полным интриг. Ссора между Валей Карнавал и Шурой вызвала большое обсуждение, но кроме этого случился ещё один скандал.

Известный продюсер Виктор Дробыш присоединился к жюри этого сезона. Ему предстоит выслушать не только Шуру, который давно известен публике, но и молодую артистку MIA BOYKA.

В связи с происходящими событиями, Виктор Дробыш поделился своим мнением:

"Я расстроился. Во-первых, уже в 20-й раз слышу от артистов: 'Боюсь, боюсь'. Боишься? Не приходи! Займись кройкой и шитьем. Но если все это разобрать на детальки… Как бы он (речь идет о Шуре, — прим. 'СтарХит') ни волновался, как бы ни переживал, его голос, его произношение, его харизма, все вместе взятое — это Картье. Слегка пошарпанное, с отколотым бриллиантиком, но бриллиантиком. А это (продюсер указал на MIA BOYKA) люстра, но из 'Икеи'!"