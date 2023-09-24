Сколько держит батарея всех iPhone 15? Ютубер Mrwhosetheboss провел тесты

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Сколько держит батарея всех iPhone 15? Ютубер Mrwhosetheboss провел тесты
Новости Hi-Tech
Источник фото: Коллаж Информинг

В тесте автономности проведенном Ютубером Mrwhosetheboss, было установлено, сколько времени различные модели iPhone 15 с прошлыми поколениями смартфонов могут проработать при активном использовании. Результаты следующие:

  • iPhone 14 — 9 часов 2 минуты
  • iPhone 15 Pro — 9 часов 20 минут
  • iPhone 15 — 9 часов 57 минут
  • iPhone 13 Pro Max — 11 часов 19 минут
  • iPhone 15 Pro Max — 11 часов 41 минут
  • iPhone 15 Plus — 13 часов 19 минут

Из этого можно сделать вывод, что iPhone 15 Plus демонстрирует самую высокую автономность среди всех представленных моделей.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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