Сколько держит батарея всех iPhone 15? Ютубер Mrwhosetheboss провел тесты

В тесте автономности проведенном Ютубером Mrwhosetheboss, было установлено, сколько времени различные модели iPhone 15 с прошлыми поколениями смартфонов могут проработать при активном использовании. Результаты следующие:

iPhone 14 — 9 часов 2 минуты

iPhone 15 Pro — 9 часов 20 минут

iPhone 15 — 9 часов 57 минут

iPhone 13 Pro Max — 11 часов 19 минут

iPhone 15 Pro Max — 11 часов 41 минут

iPhone 15 Plus — 13 часов 19 минут

Из этого можно сделать вывод, что iPhone 15 Plus демонстрирует самую высокую автономность среди всех представленных моделей.