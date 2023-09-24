СМИ узнали, почему Михалков перестал выпускать «Бесогон ТВ»

Российский режиссёр Никита Михалков снова привлек внимание общественности после некоторой неопределённости вокруг его текущих дел и программы "Бесогон ТВ". Недавно появились слухи, что Михалков покинул Москву сразу после выписки из больницы и "исчез с горизонта".

Тем не менее, позднее стало известно, что он действительно покинул столицу, направившись в Нижний Новгород, где представил свою новую постановку под названием "12".

Напомним, что шоу Михалкова "Бесогон ТВ" последний раз выходило в эфир в мае 2020 года. Однако повторы этой программы были исключены из телевизионного расписания, и новых выпусков так и не появилось. Сам режиссёр назвал такой ход событий цензурой. Тем не менее, в марте 2021 года появились сообщения о возобновлении показа этой программы.