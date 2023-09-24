Составлен список артистов, пропавших с Первого канала после начала СВО на Украине

После начала спецоперации в Украине некоторые российские артисты действительно исчезли с телевидения, особенно с Первого канала.

Владимир Познер - ведущий авторской программы "Познер" на Первом канале. Его передача пропала из эфира в конце февраля прошлого года. Познер заявил, что передача временно не выходит из-за изменения направления канала в связи с событиями в Украине. Неизвестно точно, где сейчас находится Владимир Познер, но его видели в США, Франции и Италии. Он обладает гражданствами нескольких стран.

Дмитрий Борисов вел ток-шоу "Пусть говорят". В феврале 2022 года передачу временно сняли с эфира, но в мае 2022 года она вернулась. Однако в начале 2023 года шоу снова прекратило выходить в эфир. Сейчас известно, что "Пусть говорят" не вернется в регулярное вещание, но не исключаются специальные выпуски. Борисов также вернется на Первый канал с передачей "Эксклюзив". Передача "Вечерний Ургант" прекратила выходить в эфир после начала спецоперации. Официальных сообщений об увольнении не было, но сам Иван Ургант так и не вернулся в эфир, несмотря на то, что другие каналы возобновили трансляцию развлекательных программ.

Максим Галкин* лишился места ведущего шоу "Сегодня вечером" на Первом канале. Его место занял Николай Цискаридзе. Сам шоумен осудил действия российских властей и покинул страну. В сентябре 2022 года его включили в список иноагентов.

Дмитрий Нагиев после начала спецоперации отказался вести проекты на федеральных каналах. Вместо него в шоу "Голос" и "Голос.Дети" появились новые ведущие.

* Признан иностранным агентом в РФ