Жители Новомосковска рассказали, каким был Ярослав Дронов в юности

Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, является одним из самых популярных молодых артистов в России. Родившись в небольшом городе Новомосковске в Тульской области, он уже в подростковом возрасте начал петь в местном ресторане. В этом городе этим летом артист устроил настоящее шоу с впечатляющими спецэффектами и салютом. Кроме того, на концерт он прилетел на вертолете, который приземлился прямо возле сцены. Несмотря на то, что прошло уже некоторое время с того момента, люди до сих пор вспоминают это событие.

Ярослав начал свою творческую карьеру в небольшом ресторане в подростковом возрасте. С тех пор он стремился выступать как можно чаще.

"С Ярославом я знаком очень давно", — отметил директор ресторана Станислав Хмелевский. — "Первый раз он выступал здесь лет в 12–13. Его папа раньше у нас играл на гитаре и привел сюда за ручку сына. Потом Ярослав начал выступать почти каждый день. Можно сказать, что он рос у меня на глазах. Мы и предположить не могли, что именно в нашем ресторане вырастет такая звезда."

Поклонники музыканта отмечают, что Ярослав цепляет многих своим голосом и способностью передавать эмоции через свои песни.