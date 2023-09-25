38-летняя Кожевникова раскрыла, как прошли четвертые роды

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38-летняя Кожевникова раскрыла, как прошли четвертые роды
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Источник фото: Коллаж Информинг

38-летняя актриса Мария Кожевникова поделилась радостной новостью о рождении своего четвертого ребенка. Она опубликовала фотографию, на которой держит в руках младенца в родильном доме.

Поздравления и пожелания счастья не заставили себя ждать, а фанаты уже предполагают, что у звезды родился еще один мальчик. Напомним, что Мария Кожевникова и Евгений Васильев уже являются родителями троих мальчиков: Ивана (9 лет), Максима (8 лет) и Василия (5 лет). Поклонники с нетерпением ждут новых фотографий и уверены, что младший член семьи окружен заботой и любовью своих братьев.

Пара начала встречаться в 2013 году, но официального брака у них нет, так как для актрисы штамп в паспорте не имеет особого значения.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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