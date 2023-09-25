«Многие это игнорируют»: Эксперт дал советы для людей, которые хотят быстро похудеть

Сбрасывать лишний вес нередко бывает сложно из-за того, что возникает желание есть ту еду, которая не включена в диету.
Привычка употреблять сладости, жирную пищу провоцирует набор веса, а потом мешает от него избавиться.
Эксперт Вадим Гайровон советуют действовать постепенно. Для начала достаточно отказаться от сладкого и мучного после обеда. Во вторую половину дня допустимы белок, клетчатка и полезные жиры. То есть, к примеру, на обед можно съесть стейк с овощами, а на ужин – рыбу и овощи.
Когда процесс похудения замедлится, убрать углеводы рекомендуется и утром. А когда уже неделю вес не будет вообще уходить, необходимо сделать читмил. На один день в рацион следует ввести медленные углеводы. Например, можно сварить 300 грамм гречки.
Съев такой объем медленных углеводов, можно спровоцировать набор веса. Но при этом, когда снова вернуться к прежним рекомендациям, вес начнет активно уходить.
Поэтому диета не обязательно должна быть строгой, чтобы начать худеть. Для того, чтобы избавиться от лишних килограмм, важно питаться правильно, отмечают эксперты.
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