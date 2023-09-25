Академик РАН Онищенко заявил, что в регионы РФ может вернуться масочный режим

Академик РАН Геннадий Онищенко подчеркнул, что возможно введение масочного режима в некоторых регионах России. В частности, это может касаться учебных заведений, организаций и конкретных территорий, где такая мера окажется действительно необходимой.

Пока единых ограничений на уровне всей страны не планируется. Переполненные аудитории в учебных заведениях и увеличенная активность граждан в осенний период сказались на росте числа случаев заражения коронавирусом. Эпидемиолог настоятельно рекомендует гражданам беречь свое здоровье, утепляться и делать прививки от гриппа.

В ряде регионов уже возвращают обязательное использование масок. В последнюю неделю наблюдается увеличение заболеваемости COVID-19 на 48% в России, а число госпитализаций возросло на 20,6%, как сообщает ТАСС.