Актриса Настасья Самбурская поделилась бэкстейджем со съемки в прозрачнем нижнем белье

Актриса Настасья Самбурская порадовала поклонников откровенным бэкстейджем со съемки в белье в сетку.

На новых снимках она демонстрирует свою фигуру в полупрозрачном бюстгальтере с сердцами из стразов и коротких черных шортах с яркой бляшкой из стразов.

Артистка дополнила свой образ кожаными перчатками, серьгой и несколькими кольцами. Особое внимание она уделила макияжу, подчеркнув свои глаза стрелками.

Настасья Самбурская всегда умела удивлять своих поклонников своим стильным и смелым подходом к моде. Также она с радостью демонстрирует это многочисленным подписчикам.