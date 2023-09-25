Актриса Настасья Самбурская поделилась бэкстейджем со съемки в прозрачнем нижнем белье

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Актриса Настасья Самбурская поделилась бэкстейджем со съемки в прозрачнем нижнем белье
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Источник фото: Информинг

Актриса Настасья Самбурская порадовала поклонников откровенным бэкстейджем со съемки в белье в сетку.

На новых снимках она демонстрирует свою фигуру в полупрозрачном бюстгальтере с сердцами из стразов и коротких черных шортах с яркой бляшкой из стразов.

Артистка дополнила свой образ кожаными перчатками, серьгой и несколькими кольцами. Особое внимание она уделила макияжу, подчеркнув свои глаза стрелками.

Настасья Самбурская всегда умела удивлять своих поклонников своим стильным и смелым подходом к моде. Также она с радостью демонстрирует это многочисленным подписчикам.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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