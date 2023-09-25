Артисты, уехавшие из России, сталкиваются с отменой выступлений

СВО вызвала значительные изменения в жизни многих артистов, приведя к их уходу из страны. Некоторые из них столкнулись с различными трудностями в новых условиях. Алексей Панин*, например, оказался в центре скандалов, и его карьера в кино и театре заметно пострадала.

Актер Анатолий Белый также столкнулся с негативными последствиями СВО. Его предложение отменить гастроли театра "Ленком" в Израиле вызвало значительный общественный резонанс. Несмотря на это, директор Марк Варшавер принял решение отложить представления.

Оперной певице Анне Нетребко регулярно отказывают в возможности выступать за границей из-за неоднозначного общественного мнения и "политических соображений". Эта ситуация создает дополнительные трудности для ее профессиональной деятельности. Максим Галкин*, перебравшийся в Израиль, также столкнулся с некоторыми сложностями в организации своих выступлений. Некоторые концерты были отменены, что вызвало разочарование у артиста.

* Признан иностранным агентом в РФ