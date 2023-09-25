Блогер Милохин одним словом ответил на жалобу приемного отца о травле

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Блогер Милохин одним словом ответил на жалобу приемного отца о травле
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Источник фото: коллаж Информинг

Даня Милохин ответил на жалобу своего приемного отца с помощью одного слова и опубликовал его видеоролик с просьбой о помощи.

Позднее публикация была удалена, и блогер продолжил публикацию своего обычного контента, включая видео с автомобилем и танцы в костюме божьей коровки.

Приемный отец Дани Милохина ранее рассказал о "репрессиях" со стороны администрации Анапы, утверждая, что его заставляют снести дом и закрыли магазин. Он также предложил своему приемному сыну участвовать в патриотическом проекте.

Сам Даня Милохин возвращался в Москву после длительного отсутствия и узнав, что его могут призвать на службу, покинул Российскую Федерацию.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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