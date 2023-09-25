Ксения Собчак требует наказать сына Кадырова за избиение волгоградца

Российская журналистка Ксения Собчак потребовала наказать сына Рамзана Кадырова за избиение поджигателя Корана из Волгограда. Телеведущая считает, что действия Адама Кадырова не должны сойти ему с рук.

— «Побил и правильно сделал», «Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама», «Уважаю его выбор». Это ад. Это глава республики. Это неуважение к законам нашей страны. Действия Адама Кадырова должны быть расследованы, им необходимо дать правовую оценку в соответствии с уголовным кодексом России, а не с законами шариата или Рамзана Кадырова. Это не должно сойти с рук этому молодому человеку, сколько еще можно издеваться над всей Россией и откровенно плевать в лицо всей правоохранительной системе? — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Спустя несколько минут после публикации этого поста в канале Ксении Собчак появился еще один.

— Отправили официальные журналистские запросы Колокольцеву и Бастрыкину, интересно, кто первый возьмет дело под личный контроль, — написала журналистка.

На опубликованном Рамзаном Кадыровым видео его сын жестоко избивает Никиту Журавеля, который, по данным силовиков, сжег Коран в Волгограде по заказу украинских спецслужб. При этом глава Чечни в описании видеоролика полностью поддержал действия сына.