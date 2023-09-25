Ксения Собчак требует наказать сына Кадырова за избиение волгоградца

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Ксения Собчак требует наказать сына Кадырова за избиение волгоградца
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Источник фото: Информинг

Российская журналистка Ксения Собчак потребовала наказать сына Рамзана Кадырова за избиение поджигателя Корана из Волгограда. Телеведущая считает, что действия Адама Кадырова не должны сойти ему с рук.

— «Побил и правильно сделал», «Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама», «Уважаю его выбор». Это ад. Это глава республики. Это неуважение к законам нашей страны. Действия Адама Кадырова должны быть расследованы, им необходимо дать правовую оценку в соответствии с уголовным кодексом России, а не с законами шариата или Рамзана Кадырова. Это не должно сойти с рук этому молодому человеку, сколько еще можно издеваться над всей Россией и откровенно плевать в лицо всей правоохранительной системе? — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Спустя несколько минут после публикации этого поста в канале Ксении Собчак появился еще один.

— Отправили официальные журналистские запросы Колокольцеву и Бастрыкину, интересно, кто первый возьмет дело под личный контроль, — написала журналистка.

На опубликованном Рамзаном Кадыровым видео его сын жестоко избивает Никиту Журавеля, который, по данным силовиков, сжег Коран в Волгограде по заказу украинских спецслужб. При этом глава Чечни в описании видеоролика полностью поддержал действия сына.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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