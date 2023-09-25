Малахов. В смертях актеров Гришечкина и Марьянова нашли сходство

Трагический уход актера театра и кино, народного артиста Российской Федерации Вячеслава Гришечкина в сентябре 2023 года, вновь напомнил людям о другой потере в 2017 году - талантливого артиста Дмитрия Марьянова.

В обеих случаях вызывает беспокойство общий аспект - оба знаменитых актера оказались в частных медицинских учреждениях, и там, к сожалению, не смогли получить необходимую помощь.

Корреспонденты программы "Малахов" провели расследование в клинике, где лечился Вячеслав Гришечкин, пытаясь выяснить все детали его лечения. Решение о госпитализации актера приняла его дочь Ольга. Один из журналистов, Денис Сорокин, подчеркнул, что в государственных больницах ситуация могла бы быть иной, и оба актера могли бы быть спасены. Он сравнил эту ситуацию с случаем Дмитрия Марьянова и выразил мнение, что оба артиста оставались незамеченными и недооцененными до своей гибели.

Дочь Вячеслава Гришечкина, Ольга, считает, что корень проблемы заключается в образе жизни актера, который оказал негативное воздействие на его здоровье из-за вредных привычек.