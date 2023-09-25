Платье с декольте, браслеты и колье: как Собчак оделась на бал в Петербурге

Телеведущая Ксения Собчак посетила благотворительный вечер в честь 150-летия Федора Шаляпина в откровенном наряде. Бал проходил во Владимирском дворце в Петербурге.

Как пишет Газета.ru, телеведущая пришла на мероприятие в платье с глубоким декольте и босоножках на шпильке. Образ также дополняли золотые браслеты с бриллиантами и колье-чокер.

Напомним, Собчак также планирует открыть свой ресторан в Петербурге. Уточняется, что название уже определено – «Ветер». В заведении будут подавать блюда русской кухни, а управляющей будет сама Собчак.