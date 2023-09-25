Портал WhatCar назвал самые проблемные бензиновые автомобили на вторичке

Согласно данным портала WhatCar, Opel Astra 2009—2015 годов признана самой ненадежной среди подержанных машин с бензиновым и дизельным двигателями. Рейтинг надежности этой модели составил 52.4%. У дизельных версий Opel Astra было замечено множество проблем (29% из них имели серьезные поломки), но у бензиновых модификаций дела обстояли еще хуже: 44% из них имели неисправности. Эти оценки основаны на обзорах и отзывах владельцев данных машин.
Также в рейтинге самых ненадежных подержанных автомобилей вошли:
Mercedes-Benz C-класса 2014—2021 годов с рейтингом надежности 54.9% (частые проблемы: двигатель и электрика).
Nissan Qashqai 2014—2021 годов с рейтингом надежности 64.4% (проблемы с двигателем, электрикой, кондиционером и аккумулятором).
Nissan Micra 2010—2016 годов с рейтингом надежности 66.4% (проблемы с подвеской, двигателем и электрикой).
Skoda Octavia 2004—2013 годов с рейтингом надежности 71.2% (проблемы с аккумулятором, двигателем, внешней электрикой и подвеской).
Mini Hatchback 2007—2014 годов с рейтингом надежности 71.5% (проблемы с двигателем и электрикой).