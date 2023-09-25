Портал WhatCar назвал самые проблемные бензиновые автомобили на вторичке

Согласно данным портала WhatCar, Opel Astra 2009—2015 годов признана самой ненадежной среди подержанных машин с бензиновым и дизельным двигателями. Рейтинг надежности этой модели составил 52.4%. У дизельных версий Opel Astra было замечено множество проблем (29% из них имели серьезные поломки), но у бензиновых модификаций дела обстояли еще хуже: 44% из них имели неисправности. Эти оценки основаны на обзорах и отзывах владельцев данных машин.

Также в рейтинге самых ненадежных подержанных автомобилей вошли: