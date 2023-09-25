Софи Лорен оказалась в больнице с переломом бедра, но операция прошла успешно

Знаменитая итальянская актриса Софи Лорен была госпитализирована и прооперирована в Женеве. Как сообщает газета Corriere della Sera, утром 24 сентября, когда ей исполнилось 89 лет, Лорен упала дома и получила повреждение бедра.

Операция прошла успешно, и теперь ей требуется отдых и реабилитация. В этот период актрису поддерживают ее сыновья Эдуардо и Карло.

В связи с произошедшим ей пришлось отложить поездку в Бари, запланированную на 26 сентября, где ей предстояло получить звание почетного гражданина и открыть четвертый ресторан в Италии, названный в ее честь. Три других ресторана с ее именем расположены в Милане, Флоренции и аэропорту Фьюмичино.