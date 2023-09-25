Терапевт Авербах рассказал, может ли некроз тканей вернуться к Костомарову

Костомаров сказал, что в случаях некроза применяются различные методы лечения, но если они оказываются неэффективными, то может потребоваться повторная ампутация пораженного участка.

Терапевт также подчеркнул, что некроз является редкой патологией, возникающей из-за нарушения кровообращения в определенной области организма.

Если к этому присоединяется микробное воспаление, то начинается гангрена. Как пояснил врач, чем дольше участок тела подвергается воспалению, тем сложнее процесс восстановления.

Напомним, что Костомаров продолжает регулярно проходить обследования у врачей, чтобы избежать возможных осложнений.