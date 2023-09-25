Умер советский актер и режиссер Владимир Хмельницкий

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Умер советский актер и режиссер Владимир Хмельницкий
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Источник фото: Коллаж Информинг

Скончался выдающийся советский украинский режиссер, актер, продюсер и сценарист, Владимир Ильич Хмельницкий. Ему было 88 лет. Родившийся 3 марта 1935 года в Умани, Черкасская область, он завоевал признание благодаря своей многогранной деятельности в киноиндустрии.

Хмельницкий начал свой путь в кинематографе после окончания экономического факультета ВГИКа в 1957 году. Он работал администратором, затем стал редактором сценарного отдела Алма-Атинской киностудии. С 1958 года начал сотрудничество с Киевской студией телевидения, а с 1963 года начал свою режиссерскую карьеру в студии "Киевнаучфильм".

Его фильмография включает в себя такие замечательные работы, как приключенческая лента "Алмазная тропа" (1978), научно-фантастический сериал "Люди и дельфины", а также драмы "Белый олень тундры" и "На привязи у взлетной полосы".

Одним из последних замечательных проектов Владимира Хмельницкого стала драма "Верный Руслан" (1991), созданная в сотрудничестве с Украиной и Швецией. Фильм, основанный на произведении Георгия Владимова, получил признание за душераздирающий сюжет и впечатляющую игру актеров.

Скончавшись, Владимир Хмельницкий оставил свой след в истории кинематографа, подарив зрителям множество незабвенных образов и произведений искусства.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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