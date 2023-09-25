Умерла в 65 лет сыгравшая в «Глухаре» актриса Ангелина Ноздрина

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Умерла в 65 лет сыгравшая в «Глухаре» актриса Ангелина Ноздрина
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Источник фото: Коллаж Информинг

В возрасте 65 лет скончалась актриса Вологодского драматического театра Ангелина Ноздрина. Об этом информировал член Союза театральных деятелей России Александр Чупин в своем сообщении в социальной сети "ВКонтакте".

"Пришла страшная новость – ушла Ангелина Ноздрина", – отметил он 24 сентября.

Чупин напомнил, что последние двадцать лет она трудилась в Вологодском драматическом театре, покинув его в августе 2022 года вместе со своим мужем, заслуженным артистом России Владимиром Таныгиным. Чупин добавил, что Ноздрина прожила дольше мужа на немного больше года.

Ангелине Ноздриной исполнилось 65 лет 12 сентября. Родившись в Душанбе, она закончила Таджикский государственный институт искусств. Ноздрина с успехом работала в театрах Душанбе, Оренбурга, Красноярска и Омска. В 2000 году она переехала в Вологду. Среди телевизионных сериалов, в которых принимала участие Ноздрина, – "Глухарь", "Меч" и "Держи меня крепче".

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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