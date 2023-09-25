В России запустили продажи нового рамного внедорожника BAIC BJ80 из КНР
Второе поколение внедорожника Beijing BJ40 было представлено всего месяц назад, и теперь компания приступила к приему предварительных заказов на эту модель. Разработчики раскрыли ценовой диапазон: стоимость варьируется от 200 до 250 тысяч юаней, что примерно равно 2,63-3,28 миллионам рублей.
Предыдущее поколение BJ40 стало объектом критики из-за схожести с автомобилем Jeep. В новой версии китайские инженеры сохранили квадратный дизайн, однако внесли существенные изменения в детали. Теперь кузовные панели несъемные, но, чтобы компенсировать этот нюанс, была добавлена панорамная крыша с раздвижной секцией. Пятая дверь стала комбинированной: верхняя часть поднимается вверх, создавая возможность для вентиляции, а нижняя металлическая часть открывается вправо.
Колесная база нового Beijing BJ40 увеличена с 2745 мм до 2760 мм, что совпадает с размерами российского УАЗ "Патриот". Длина автомобиля теперь составляет 4790 мм, что превышает длину российского аналога на 5 мм.
Под капотом этой модели установлен 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель, который развивает мощность в 234 лошадиные силы, сопряженный с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Система полного привода осталась без изменений, с жестким подключением передка и понижающей передачей. В базовой комплектации предусмотрена блокировка заднего дифференциала, а опционально можно заказать блокировку переднего.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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