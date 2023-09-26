В СССР секса не было, а презервативы называли «Резиновое изделие №2»

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В СССР секса не было, а презервативы называли «Резиновое изделие №2»
Полезно знать
Источник фото: коллаж Информинг

В Советском Союзе широко известно, что презервативы называли "Резиновое изделие номер два". 

Популярное убеждение гласило, что разные виды резины имели разную плотность, которую обозначали номерами, такими как № 1, № 2 и так далее. Эти номера также присваивались различным изделиям в зависимости от типа резины, из которой они изготавливались. Например, "Резиновое изделие № 1" было противогазом, "Резиновое изделие № 2" - презервативом, "Резиновое изделие № 3" - ластиком, а "Резиновое изделие № 4" - галошами. 

Однако это мнение является ошибочным. Фактическая причина была связана с застенчивостью и цензурой в то время (напомним, что в СССР секса не было). В аптеках не хотели указывать на ценниках "Презерватив. Размер № 2. Цена 2 коп.", поэтому использовали "Резиновое изделие. № 2. Цена 2 коп." Этот термин прижился. А почему размер был именно № 2? Изначально было три размера: № 1 - маленький, № 2 - средний, № 3 - большой. 

Маленькие размеры не пользовались популярностью, и они исчезли с рынка. Производство больших презервативов также было неэкономичным. Поэтому средний размер № 2 остался единственным, и он подходил практически для всех мужчин. Его размеры составляли примерно 54 мм в ширину и 180 мм в длину, что соответствовало европейскому размеру ХХL.

Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»

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