Актер Петров рассказал, как прошли первые недели брака с молодой женой
Александр Петров всегда был скрытен в отношении своей личной жизни. Несмотря на то, что в течение долгого времени актер встречался с коллегой Стасей Милославской, подробности их отношений оставались в тайне. Пару неоднократно подозревали в том, что они могли тайно пожениться, но они никогда не комментировали эти слухи.
Серединой сентября стал неожиданным моментом, когда артист объявил о своей свадьбе. Более того, его избранницей стала не актриса, а девушка по имени Виктория, с которой он встретился случайно на улице и почувствовал, что она - та единственная. Недавно актер побывал в гостях на шоу "Шоу Воли" на ТНТ и поделился некоторыми аспектами своей семейной жизни.
Ведущие программы, Павел Воля и Илья Соболев, решили проверить, насколько готов Петров к сложностям в браке. Ему задавали вопросы о том, будет ли он, например, есть с женой скумбрию в постели и подобные ситуации.
Также их интересовал вопрос, как он поступит, если его жена когда-нибудь подвергнет сомнению его чувства. Александр улыбнулся и заверил, что такого никогда не произойдет. Павел Воля выразил некоторое сомнение: "Даже если ты каждый день на ТНТ будешь кричать ей: 'Я люблю тебя, Ляйсан!'". Но Петров остался при своем мнении и подчеркнул, что всегда будет признаваться в любви перед своей женой.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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