«Его песня прервалась»: на Украине погиб 43-летний артист из Башкирии

Алмас Хужин, родившийся 1 августа 1980 года, был талантливым артистом и преданным своей профессии. Он получил образование в Уфимском государственном институте искусств, а затем прошел службу в Российской армии.

После службы он продолжил свою карьеру в сфере культуры и искусства, работая в различных учреждениях, таких как Стерлитамакская государственная филармония, Башкирский государственный театр кукол и другие.

В марте текущего года он решил посвятить себя военной службе и заключил контракт с Вооруженными силами РФ. Его преждевременная утрата в СВО на Украине стала большой утратой для его родных, близких и коллег.

Церемония прощания с Алмасом Хужиным собрала множество людей, в том числе представителей администрации, коллег и друзей, которые пришли выразить свои соболезнования и вспомнить талантливого артиста и преданного сына родины.