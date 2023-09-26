Игорь Крутой рассказал, как прошла встреча с прикованной к инвалидной коляске Тарасовой

Игорь Крутой поделился своими впечатлениями от встречи с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Он описал её как женщину, которая несмотря на сильные боли и ограниченную подвижность из-за проблем со спиной и суставами, продолжает активно работать и поддерживать общение с друзьями. Её пример вдохновляет многих не сдаваться перед трудностями.

На встрече они обменялись успехами и проблемами, Крутой показал Тарасовой фрагменты своего ледового шоу. Тренер Татьяна Тарасова посоветовала ему писать больше музыки и пожелала здоровья и справедливости.

Важно отметить, что сам Игорь Крутой тоже прошел серьезные изменения в своей внешности из-за тяжелого заболевания и операции. Он похудел и ослаб, и теперь вынужден соблюдать строгую диету из-за проблем со здоровьем.