Издатель братьев Стругацких, писатель Юрий Кувалдин найден мертвым в Москве

Юрий Кувалдин, выдающийся российский писатель, издатель, журналист и режиссер, скончался в возрасте 77 лет. Трагическое происшествие произошло 25 сентября в его доме. Сын Юрия Кувалдина, Александр Трифонов, обнаружил его бездыханным после нескольких дней без вестей.

Юрий Кувалдин, родившийся 19 ноября 1946 года в Москве, прожил яркую и многогранную жизнь. Перед тем как стать журналистом, он работал в разных сферах, включая фрезеровщика и таксиста.

Кроме того, он был первым частным издателем в СССР и издавал произведения известных авторов. Неотъемлемой частью его креативной деятельности стало также съемка нескольких фильмов. Его уход — большая утрата для мира литературы и искусства.