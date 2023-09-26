Китайская певица Ван Фан исполнила «Катюшу» в Мариуполе и покорила Сеть

Это событие вызвало ожесточенные д****ы и обсуждения как в Китае, так и в Украине. Китайская певица Ван Фан выбрала для своего выступления песню "Катюша", что вызвало негодование в украинском МИДе.

Ведомство заявило о намерении запретить въезд всей делегации из Китая, включая Ван Фан. В ответ певица, которая выступила в театре в Мариуполе, отметила, что имеет российскую визу, что даёт ей право посещать различные регионы России.