«МК»: Певица Алла Пугачева и актриса Маргарита Терехова вернутся в Канны

На Лазурном Берегу, где ежегодно в мае проходит Каннский кинофестиваль, эстонский продюсер Рене Кирсипуу представил неожиданную инициативу. Он организовал фестиваль под названием "Летят журавли", взяв название из знаменитого советского (российского) фильма Михаила Калатозова, удостоенного "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале в 1958 году.

В последние годы российские фильмы практически не участвуют в основных программах мирового кинофестиваля в Каннах. Исключения встречаются редко. В текущем году, например, в одной из программ показали фильм "Блажь" российского режиссера Ильи Поволоцкого. Однако Рене Кирсипуу, переехавший из Таллина во Францию, делает ставку не на кино, а на театр, литературу и наше общее культурное наследие. На фестивале соберутся звезды советского и российского искусства. Но эта инициатива вызвала критику со всех сторон.

Одно из мероприятий посвящено Маргарите Тереховой. В рамках этого события ее дочь Анна Терехова представит фотоальбом, посвященный своей матери — выдающейся русской актрисе. Самой Маргарите Тереховой уже не суждено посетить Канны из-за болезни. Но в 1974 году она могла бы в них принять участие.

Фильм "Зеркало" Андрея Тарковского, в котором снялась Терехова, не допустили до участия в Каннском кинофестивале, несмотря на обещания организаторов. В фотоальбом, посвященный актрисе, вошли снимки из семейного архива, фотографии, запечатлевшие разные моменты ее жизни и участие в различных мероприятиях.

Европейская публика также сможет познакомиться с Аллой Пугачевой, правда, это будет происходить косвенно. В спектакле "Айсберг" она предстанет перед воображением своей советской поклонницы, которая перестает различать, где она сама, а где ее любимая певица. Эта героиня попадает в психиатрическую больницу, где пытаются избавить ее от мании Пугачевой. Спектакль пройдет в театре, названном в честь Александра III.