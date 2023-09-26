«МК»: Певица Алла Пугачева и актриса Маргарита Терехова вернутся в Канны

Image 16+
«МК»: Певица Алла Пугачева и актриса Маргарита Терехова вернутся в Канны
Знаменитости
Источник фото: коллаж Информинг и портал МК

На Лазурном Берегу, где ежегодно в мае проходит Каннский кинофестиваль, эстонский продюсер Рене Кирсипуу представил неожиданную инициативу. Он организовал фестиваль под названием "Летят журавли", взяв название из знаменитого советского (российского) фильма Михаила Калатозова, удостоенного "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале в 1958 году.

В последние годы российские фильмы практически не участвуют в основных программах мирового кинофестиваля в Каннах. Исключения встречаются редко. В текущем году, например, в одной из программ показали фильм "Блажь" российского режиссера Ильи Поволоцкого. Однако Рене Кирсипуу, переехавший из Таллина во Францию, делает ставку не на кино, а на театр, литературу и наше общее культурное наследие. На фестивале соберутся звезды советского и российского искусства. Но эта инициатива вызвала критику со всех сторон.

Одно из мероприятий посвящено Маргарите Тереховой. В рамках этого события ее дочь Анна Терехова представит фотоальбом, посвященный своей матери — выдающейся русской актрисе. Самой Маргарите Тереховой уже не суждено посетить Канны из-за болезни. Но в 1974 году она могла бы в них принять участие.

Фильм "Зеркало" Андрея Тарковского, в котором снялась Терехова, не допустили до участия в Каннском кинофестивале, несмотря на обещания организаторов. В фотоальбом, посвященный актрисе, вошли снимки из семейного архива, фотографии, запечатлевшие разные моменты ее жизни и участие в различных мероприятиях.

Европейская публика также сможет познакомиться с Аллой Пугачевой, правда, это будет происходить косвенно. В спектакле "Айсберг" она предстанет перед воображением своей советской поклонницы, которая перестает различать, где она сама, а где ее любимая певица. Эта героиня попадает в психиатрическую больницу, где пытаются избавить ее от мании Пугачевой. Спектакль пройдет в театре, названном в честь Александра III.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Собчак рассказала о 40-минутном ночном звонке Кадырова после комментария видео с его сыном

Сегодня, 09:41

В России резко подорожают легковые авто

Сегодня, 08:23

В 23 года покончил с собой нидерландский киноактер Рейки де Валк

Сегодня, 08:12

Светлана Немоляева вспомнила, как прошли совместные съемки с актером Анатолием Белым

Сегодня, 08:10

Малахов показал последнее видео с умершим актером Гришечкиным

Сегодня, 08:06

«Ты супер»: 10-летний новосибирец Сергей Терещенко прошел в полуфинал шоу на канале НТВ

Сегодня, 08:02

Китайская певица Ван Фан исполнила «Катюшу» в Мариуполе и покорила Сеть

Сегодня, 07:53

«МК»: Певица Алла Пугачева и актриса Маргарита Терехова вернутся в Канны

Сегодня, 07:47

Терапевт Авербах рассказал, может ли некроз тканей вернуться к Костомарову

Вчера, 20:49

Ксения Собчак требует наказать сына Кадырова за избиение волгоградца

Вчера, 19:47

Платье с декольте, браслеты и колье: как Собчак оделась на бал в Петербурге

Вчера, 19:43

Софи Лорен оказалась в больнице с переломом бедра, но операция прошла успешно

Вчера, 19:31

Малахов. В смертях актеров Гришечкина и Марьянова нашли сходство

Вчера, 19:26

Умер советский актер и режиссер Владимир Хмельницкий

Вчера, 19:21

Пашутин назвал Талашко быдлом за призыв отменить 9 Мая

Вчера, 17:54

Стало известно, как изменилось состояние потерявшей супруга Пахмутовой

Вчера, 17:35

Блогер Ида Галич опубликовала откровенное фото в кружевном белье

Вчера, 17:21

«МК»: Источник раскрыл, как прошло расставание певицы Земфиры* и Ренаты Литвиновой

Вчера, 14:26

Блондинка с пухлыми губами: Давид Манукян раскрыл, как выглядит его новая избранница

Вчера, 14:21

50-летняя ТВ-ведущая Юлия Высоцкая показала, как прошла фотосессия в бикини

Вчера, 14:13

Новости партнеров