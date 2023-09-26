«Много лет в искушении»: почему Охлобыстин так и не стал ополченцем Донбасса

Иван Охлобыстин, известный актер, поделился своими взглядами на семью и связь с Родиной в интервью программе "Жизнь и судьба". Он рассказал о своей поездке на Донбасс для съемок фильма о жителях этого региона и поддержке бойцов.

Охлобыстин выразил мнение, что внутренний холодок от чувства возможной опасности помогает по-новому воспринимать жизнь. Он подчеркнул, что молодым людям полезно испытать подобные чувства.

Артист также подчеркнул важность любви к Родине и заботы о ней. Он выразил мнение, что те, кто находится за границей и финансирует вражескую сторону, нарушают эти принципы.

Охлобыстин поделился, что мечтал отправиться в зону СВО как ополченец, но ему было отказано из-за его священнического статуса. Вместо этого, он помогает многодетным семьям, у которых погибли кормильцы.