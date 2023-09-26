«Перепой» на Первом канале: новое музыкальное ТВ-шоу всех удивит

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«Перепой» на Первом канале: новое музыкальное ТВ-шоу всех удивит
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Источник фото: коллаж Информинг

8 октября состоится премьера нового музыкального шоу под названием "Перепой звезду!" на "Первом канале". В жюри проекта войдут актриса и телеведущая Лариса Гузеева, актриса и режиссёр Надежда Михалкова, музыкант Пётр Дранга, кинорежиссёр Егор Кончаловский и телекомментатор Денис Казанский.

Участники шоу, представляющие разные профессии, будут соревноваться с популярными исполнителями, демонстрируя свои вокальные способности. Каждый выпуск будет включать в себя восемь хитов, которые участники и профессионалы исполнят вместе.

Правила предполагают, что первый куплет поет непрофессионал, затем включается звезда, и финальную часть они исполняют вдвоем. Участники и звезда встречаются впервые только на сцене.

Ведущими шоу станут Аля Кокушкина из команды КВН "Имени меня" и телеведущий Антон Лаврентьев.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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