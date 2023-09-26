Поэт Ильичев рассказал, что сделало известной Аллу Пугачеву

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Поэт Ильичев рассказал, что сделало известной Аллу Пугачеву
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Источник фото: Коллаж Информинг

Владимир Ильичев, поэт и песенник, подчеркнул, что искусство Аллы Пугачевой прорывалось сквозь традиционные рамки советской эстрады, что и сделало ее настоящей звездой СССР.

По его мнению, в мире советской музыки только два ярких феномена выделялись среди множества артистов и коллективов – Алла Пугачева и группа "Машина времени". Первая разрушала устоявшиеся стереотипы советской эстрады, а вторая открывала новые направления в молодежной музыке.

Ильичев вспоминает, что имел личное знакомство с Аллой Пугачевой в период, когда работал музыкантом в Сочи и выступал в местной гостинице "Ленинград". По счастливой случайности он был приглашен в ресторан, где и познакомился с Пугачевой. Ей даже предложили присоединиться к их группе в роли бэк-вокалиста для репетиций в ДК "Москвич".

Однако сотрудничество завершилось довольно быстро, так как Ильичев не хотел быть просто частью декорации сцены и стоять за спиной Примадонне.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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