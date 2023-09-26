Предатели Родины или борцы за свободу? ВЦИОМ провел опрос об иноагентах

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Предатели Родины или борцы за свободу? ВЦИОМ провел опрос об иноагентах
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Источник фото: Коллаж Информинг

Россияне расссказали о своем отношении к иностранным агентам. В опросе участвовали 1,6 тысяч человек от 18 лет, сообщает пресс-служба ВЦИОМ.

Из проведенного опроса следует, что отношение россиян к деятелям со статусом иностранных агентов разнообразно. Вот некоторые основные выводы:

  • Нейтральное отношение к этому статусу имеют 22% россиян.
  • Для 34% респондентов отношение к иноагенту зависит от конкретной ситуации.
  • Если какому-либо СМИ присвоят этот статус, для 46% граждан это не окажет влияния на их интерес.
  • В случае присвоения статуса артисту, 42% россиян не перестанут его слушать или смотреть.
  • Однако 61% опрошенных считают иноагентов "предателями, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о нашей стране".
  • У каждого пятого россиянина этот статус вызывает неприятные ассоциации.
  • Иноагентов также называют предателями Родины (18%), шпионами (9%) и врагами народа (5%).
  • 33% респондентов относятся к иноагентам исключительно отрицательно.
  • 16% опрошенных считают иноагентов борцами за права граждан и свободу слова, а 6% относятся к ним положительно.
  • 40% пересмотрят свое отношение к СМИ-иноагенту, а 49% к артисту-иноагенту. Из них 24% и 34% соответственно перестанут обращаться к ним совсем.
  • Только 2% респондентов стали бы чаще следить за деятельностью СМИ-иноагентов и артистов-иноагентов.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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