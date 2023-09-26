Предатели Родины или борцы за свободу? ВЦИОМ провел опрос об иноагентах

Россияне расссказали о своем отношении к иностранным агентам. В опросе участвовали 1,6 тысяч человек от 18 лет, сообщает пресс-служба ВЦИОМ.

Из проведенного опроса следует, что отношение россиян к деятелям со статусом иностранных агентов разнообразно. Вот некоторые основные выводы: Нейтральное отношение к этому статусу имеют 22% россиян.

Для 34% респондентов отношение к иноагенту зависит от конкретной ситуации.

Если какому-либо СМИ присвоят этот статус, для 46% граждан это не окажет влияния на их интерес.

В случае присвоения статуса артисту, 42% россиян не перестанут его слушать или смотреть.

Однако 61% опрошенных считают иноагентов "предателями, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о нашей стране".

У каждого пятого россиянина этот статус вызывает неприятные ассоциации.

Иноагентов также называют предателями Родины (18%), шпионами (9%) и врагами народа (5%).

33% респондентов относятся к иноагентам исключительно отрицательно.

16% опрошенных считают иноагентов борцами за права граждан и свободу слова, а 6% относятся к ним положительно.

40% пересмотрят свое отношение к СМИ-иноагенту, а 49% к артисту-иноагенту. Из них 24% и 34% соответственно перестанут обращаться к ним совсем.

Только 2% респондентов стали бы чаще следить за деятельностью СМИ-иноагентов и артистов-иноагентов.