«Всякие там Хаматовы, Пугачиха»: Соседов высказался о покинувшей Россию Лазаревой

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил свою критическую позицию по отношению к телеведущей Татьяне Лазаревой и ее окружению.

Он считает, что эти люди из мира шоу-бизнеса живут в своем собственном замкнутом круге, который он охарактеризовал как "гнилую среду". Соседов выразил мнение, что они ошибочно считают, будто все эти годы их деятельности приносили прибыль и "содержали страну", и что без них родине будет плохо.

«Лазарева в кругу таких же как она вращается: это шоу-бизнес, среда гнилая. Всякие там Хаматовы, Пугачиха», - отметил он.

Критик также заметил, что в его взгляде Лазарева и ее окружение давно перестали быть примером для подражания.